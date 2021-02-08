Мнение: Письмо: “У него ничего нет, только харизма”

08.02.2021, 20:10, Разное

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Ну вот здесь можно посмотреть, как Сокровище превращается в Спасательницу.

Друзья, сконцентрируйтесь на этой теме, постарайтесь разобраться в ней получше.

Потом поймете, почему я так много пишу об этом последние дни.

genrigenri

Добрый день, Эволюция!

Хотелось бы увидеть, как поступить в ситуации из личной жизни, какие есть возможности для ее удачного развития или закрытия.

Мне 33 года. В разводе год. Сыну 6 лет. Развелась с мужем, потому что он гулял. Отношения с бм ровные, дружеские, хотя главный и крупный вопрос с имуществом не решен. Раньше я настаивала на его решении, но поняла, что рычагов для изменения ситуации нет, поэтому тему не поднимаю. Активно помогает с сыном и финансово, и время с ним по мере возможности проводит, не отказывает в помощи.

(Скорее всего муж сам предложил развод, а не она развелась, потому что он гулял. Это все-таки тоже надо хорошо понимать. Это разные вещи. Кто объяснит, почему?)

А. 33 года, хотя сначала, сказал, что 27. Он африканец, приехал в Россию 5 лет назад учиться. Когда начался карантин, он лишился работы и на учебе перенесли экзамен. Год он не работает и не учится. Он из Судана, у него много друзей. Год сидит дома, ходит по клубам, говорит, что его обеспечивают родители. Много пьет и курит кальян.

Познакомилась с ним в клубе. Была на др у знакомой. С ним много танцевали, обнимал, предложил поехать в другой клуб, который работает до 4х утра. Он был с другом. Друг М. почти всегда его сопровождает на машине, присматривает за ним. Никогда не пьет. После клуба поехала домой к А. Это было неизбежное продолжение.

(Строго так отсекает предполагаемые дискуссии. Неизбежно мол, точка. Конечно неизбежно в такой короне Сокровища)

Живет в большой квартире с друзьями и собакой. Там покурили кальян, я почти не курила. Он пил коньяк. Переспали очень быстро и непонятно. Пыталась заснуть, не получилось. Разбудила его, уехала домой.

Долго думала писать ему или нет. Понимала, что отношения ни к чему. Но его решительность меня пленили. Начали переписываться. Писал много ласковых и приятных слов, что счастлив, что познакомился со мной, что влюбился.

(Ну вот было Сокровище и стала Спасательница. Видели этот фокус? Она даже не усомнилась, что написать Бедняше должна сама. Он ведь темнокожий и маргинальный, а она шикарная мадам Брошкина)

Мне было приятно и страшно влюбиться. Соглашался на все мои предложения, отвечал на все корректно. Всегда интересовался, как дела у сына. Однажды с подругами решали, где потусить. Позвонила ему, он предложил пойти в закрытый клуб. Приехали туда. Там было тухло. Одной из подруг он показался подозрительным и само место тоже.

(Всю историю она сама ему пишет, сама звонит, сама предлагает что-то, он “корректно отвечает” и ей вполне достаточно, она верит, что он счастлив. А он просто не против, особенно когда она кучу девчонок готова привезти его друзьям)

Она предложила уйти, все согласились. Я поколебавшись тоже. Потом подруга предположила, что А. связан с наркотиками, травкой или чем-то таким. Мне стало еще страшнее и, к сожалению, веселее.

(С подружками – как всегда. Они заверяют, что смерд богини не достоин, и богиня укрепляется в том, что она для него приз. То о чем я вчера писала, когда убеждала родителей не захваливать детей)

Переписываться с ним не прекратила. Тянуло очень сильно. Однажды предложила сходить в кино. Кино закончилось у меня дома в кровати. Я этого не предполагала изначально и говорила себе, только не доводи до такого, будь твердой. Но… Тк я долго отнекивалась, то он предложил серьезно поговорить. Сказал, что любит меня, что хочет быть со мной, что выбрал меня и это его путь. Рассказал, что в Судане у него была девушка, которой сделал предложение перед поездкой в Россию, но она его не дождалась и вышла за другого.

(Любимая форма женских щипцов. Уже в кровати начать ломаться, чтобы парень вынужден был говорить о любви. Не надевать же ему штаны обратно)

Сказал, что в России не было отношений серьезных. Оно и понятно, все-таки африканцу здесь сложно найти постоянные отношения. У него специфическая внешность и шрам на лбу. В целом впечатление производит милого, но пугающего человека. Много улыбается, со всеми приветливый, но во взгляде есть что-то жесткое.

(Вы должны увидеть, что не с колпачков на партнере все начинается. Сначала он нравится и его хочется присвоить. Под короной это рефлексируется плохо. И начинают собираться доказательства, что он мечтает быть присвоенным, а пассивность его вызвана тем, что он не смеет. А недостаток шагов и вложений вызван тем, что у него нет ничего или он в себя не верит. Вот чем занимается корона Спасателя)

Изначально, я предполагала, что это будет приятное развлечение. Но постепенно поняла, что влюбляюсь, а серьезный разговор и тон напугали. Думала он шутит. Пыталась шутить. Потом сказала, что не представляю, как мы можем быть вместе, тк мои родные этого не поймут, что у нас разная культура, цвет кожи, вера, образ жизни и тд. На все отговорки он нашел объяснение.

(Может и правда испугалась, но только потому, что начала всерьез представлять, как они поженились, он курит траву с друзьями на его кухне, а она нянчит ораву голеньких шоколадных детишек. Штурманы так далеко представляют всегда, что иногда пугаются своего зеленого винограда)

Днем переписывались, как обычно. Спрашивал, что я делаю. Написала, что думаю о серьезном разговоре, который был. Он ответил, что серьезно ко мне относится. Позднее написала, как он представляет серьезные отношения, если я ничего о нем не знаю, он не работает, не учится, много пьет, курит и может не только курит. Спросила, что он подразумевает под серьезными отношениями и что ждет от меня. Ответил на все мои вопросы, что пьет только по выходным, что он не наркоман, что ищет работу и ждет, когда можно восстановиться на учебе. Он про серьезные отношения: «Я думаю все будет хорошо».

(Он сто раз намекнул, что не надо ничего с ним планировать, но она все равно выбирает фату и двуспальную кровать)

Я: Что ты имеешь в виду под этим?

Он: Я то, что знаю просто хочу быть с тобой. Ты что думаешь?

Потом прислал голосовые, что я могу спрашивать его обо всем, что он думает, что время покажет, что будет между нами и спросил: «Как ты думаешь, что будет дальше между нами?».

Я ничего не ответила, потому что не знаю, что ответить. Знаю только, что меня сильно к нему тянет. Хочу на какое-то время перестать ему писать, переключиться на другие сферы. Но страшно, потому что знаю, когда забиваю на личную жизнь потом творю треш. Типо этого.

Уважаемая Эволюция, как вы думаете, в чем моя основная проблема? В короне равенства или в короне Сокровища? И что можно сделать в этой истории для ее логичного продолжения? Я бы хотела быть с ним, но он ничего не сможет мне дать в плане чего-то серьезного. У него ничего нет, только харизма. Или это моя корона Сокровища шепчет, что я для него уникальная.

(Это корона Спасательницы заверяет, что в хороших руках любой гном может подрасти)

Благодарю вас.

З.