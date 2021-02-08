 

Оглашение решений по делам против Нетаньяху перенесли по просьбе адвокатов

08.02.2021, 20:02, Новости дня
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Заседание Окружного суда Иерусалима по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершилось без оглашения каких-либо решений, сообщило израильское государственное радио «Кан».

По данным радио, защита попросила отложить следующее заседание на срок от 90 до 120 дней.

8 февраля Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима во второй раз, до этого премьер присутствовал только на первом заседании по своим делам 24 мая 2020 года, в ходе которого он в соответствии с установленным порядком сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений. В понедельник Нетаньяху не признал себя виновным, после чего покинул зал суда. Заседание в Окружном суде Иерусалима несколько раз откладывалось с ноября 2020 года из-за мер, предпринятых властями из-за распространения COVID-19, передает ТАСС.

В прошлом году израильскому премьеру было предъявлено обвинение по трем уголовным делам. Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Сам же премьер заявлял, что «все дела сфабрикованы с самого начала», и таким способом пытаются свергнуть его и правый лагерь.



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