Житель Польши получит 3,5 млн долларов за проведенные в тюрьме 18 лет

08.02.2021, 20:02, Новости дня

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Томаш Коменда получит от правительства Польши 13 миллионов злотых (около 3,5 миллиона долларов) в качестве компенсации за то, что он безвинно провел в тюрьме 18 лет, сообщают польские СМИ.

В одном из городов Польши 18 лет назад погибла 15 летняя девушка, ее изнасиловали и оставили на морозе. Тогда виновным признали Коменду, которому на момент вынесения приговора было 23 года. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы, информирует РИА «Новости» со ссылкой на портал RMF FM.

Недавно в этом деле появились новые подробности, в числе которых и экспертизы, доказывающие невиновность Коменды. Его освободили после 18 лет, проведенных в тюрьме.

Коменда обратился в суд с требованием компенсации от государства. Он хотел получить 18 миллионов злотых (около 4,8 миллиона долларов), по одному миллиону за каждый проведенный год в тюрьме. Окружной суд города Ополе решил, что Коменда получит в виде компенсации и возмещения 12 миллионов 811 тысяч 533 злотых.

Полиции удалось найти настоящих виновных, они оба уже осуждены на 25 лет лишения свободы.

Ранее бывшая дознавательница отдела полиции по Уфимскому району Башкирии, заявившая, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, потребовала взыскать с обвиняемых 100 млн рублей в качестве моральной компенсации.