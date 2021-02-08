 

В Нидерландах после вакцинации от COVID-19 умерли 15 пожилых людей

08.02.2021, 20:02, Новости дня
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В Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей, сообщил нидерландский исследовательский центр Lareb.

«К настоящему моменту получены сообщения о смерти 15 человек вскоре после вакцинации. Речь идет преимущественно о пожилых людях, имевших серьезные проблемы со здоровьем», – цитирует ТАСС сообщение организации.

Наиболее вероятное объяснение для этих случаев – проблемы пациентов со здоровьем, указали в центре. У половины из скончавшихся были симптомы, аналогичные побочным эффектам вакцины, среди них высокая температура, тошнота и ухудшение самочувствия в целом.

«Эти симптомы сами по себе не являлись причинами смерти, однако могли внести вклад в ухудшение уже и так плохого состояния здоровья этих слабых пожилых людей», – добавили в lareb.

Двое умерших были в группе от 70 до 84 лет, остальные 13 – в возрасте от 85 и старше. Смерть наступила в период с одного до девяти дней после вакцинации.

На данный момент, по информации центра, в Нидерландах вакцинировали до 500 тыс. человек. Порядка 2,8 тыс. сообщили о побочных эффектах.

В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.



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