Суперкубок-2021: 7 лучших рекламных роликов с Милой Кунис, Эштоном Катчером, Мэттью Макконахи и другими

08.02.2021, 20:00, Разное

Победу в Super Bowl на арене “Рэймонд Джеймс Стэдиум” одержала команда “Тампа-Бэй”, которая обыграла “Канзас-Сити” со счетом 31:9, а 43-летний Том Брэди, муж Жизель Бундхен, выиграл свой седьмой по счету трофей. К этому мероприятию было приковано внимание не только поклонников американского футбола, но и любителей музыкальных шоу. Получасовой перерыв между матчами по традиции был отдан в распоряжение мировой звезде – в этом году хедлайнером стал The Weeknd. Артист исполнил девять треков, среди которых были хиты I Feel It Coming, Blinding Lights, Call Out My Name, Starboy и Can’t Feel My Face.

Мини-перерывы заполнялись рекламным контентом, который всегда вызывает не меньший интерес, поскольку в роликах снимаются звезды первой величины. Мы собрали самые яркие видео этого года с участием Милы Кунис, Эштона Катчера, Мэттью Макконахи, Карди Би, Гвен Стефани, Блейка Шелтона, Адама Ливайна и других.

Мила Кунис и Эштон Катчер – реклама чипсов Cheetos

Мэттью Макконахи – реклама начос Doritos

Гвен Стефани, Блейк Шелтон, Адам Ливайн – реклама оператора T-Mobile

Эми Шумер – реклама майонеза Hellmann’s

Карди Би – реклама доставки Uber Eats

Майкл Б. Джордан – реклама виртуального ассистента Amazon Alexa

Джон Траволта с дочкой Эллой – реклама компании Scotts & Miracle-Gro