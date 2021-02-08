Мнение: Падение располагаемых доходов, рекорд по микрозаймам и антирекорд экспорта нефти

08.02.2021, 19:56, Разное

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1. Профессор экономики Александр Скоробогатов приводит график темпов роста доходов граждан России с 2014 года. Практически всё это время шло снижение как реального дохода (с учётом инфляции), так и реального располагаемого дохода (с вычетом обязательных трат). Доходы падали даже тогда, когда экономика страны росла, а общее снижение с пикового значения в 2013 году составило около 8%:

https://skorobogatov.livejournal.com/63650.html

То есть, на руках у россиян после оплаты налогов, кредитов и прочих обязательных платежей остаётся на 8% меньше денег (с учётом покупательной способности), чем в 2013 году.

Это выглядит как явное ухудшение нашей жизни. Но ведь экономика России за тот же период вовсе не упала, а хоть и немного, но выросла. В чём же дело?

А вот в чём. В стране выросли как налоги, так и общие объёмы взятых гражданами кредитов, прежде всего ипотечных. Миллионы людей за это время улучшили свои жилищные условия, а также ускоренно приобрели в кредит всевозможные нужные (или не очень нужные) вещи.

Что касается повышения налогов, то государство строит на них дороги, открывает новые школы и больницы, выпускает вакцину от коронавируса, и так далее, и тому подобное.

Так что, несмотря на то, что свободных денег у россиян в среднем стало меньше, это отнюдь не означает, что за последние 7 лет мы стали хуже жить. Другие ключевые показатели, – например рост средней продолжительности жизни, уровень преступности, обеспеченность жильём – говорят скорее об обратном.

2. Рост долговой нагрузки в любом случае неприятен. Россияне бьют рекорды по количеству взятых микрозаймов:

https://lenta.ru/news/2021/02/01/mikro/

В последний месяц года россияне набрали займов больше на 3,1 процента, чем в ноябре. Такое количество оказалось рекордным за всю историю. В среднем в прошлом году на одного заемщика приходилось 1,8 займа. Средний размер ссуды вырос за месяц на пять процентов (до 14,5 тысячи рублей), что также стало рекордом. В результате объем выданных займов увеличился на 8,1 процента (до 28,7 миллиарда рублей).

Такие темпы выдачи эксперты объясняют хорошо развитой системой продаж. После погашения одного займа потребитель получает предложение о новой ссуде — возможно, с более интересными условиями. При сохранении текущих макроэкономических условий показатель будет расти в течение 2021 года, уверены аналитики.

3. К вопросу о «нефтяной игле». Экспорт трубопроводной нефти из России в дальнее зарубежье в 2020 году рухнул на 12%, до минимума за последние 16 лет:

http://www.angi.ru/news/2886578-РФ-снизила-экспорт-нефти-по-трубам-до-минимума-за-16-лет/

Вывоз нефти по железной дороге вырос незначительно и не играет большой роли в общем объёме. Перевозки танкерами также серьёзно упали – на 15%:

https://olegmakarenko.ru/2053796.html

Итак, мы стали экспортировать в прошлом году гораздо меньше нефти. Но стали ли мы от этого жить хуже – на те же 12 или 15%?

А ведь говорили, что Россия выживает только потому, что качает нефть.