Сиквел «Последнего богатыря» собрал 2 млрд рублей в кинотеатрах России

08.02.2021, 19:50, Разное

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Вторая часть «Последнего богатыря» собрала 2 млрд рублей несмотря на пик пандемии.

Фильм продолжает устанавливать новые рекорды. На сегодня вошел в четверку российских фильмов, которые с момента начала проката собрали более 2-х миллиардов рублей. В этот клуб также попали “Т-34”, “Движение вверх” и “Холоп”.

Побить этот рекорд картине удалось 7 февраля, при том, что премьера состоялась 1 января 2021 года. За месяц фильм просмотрели более 6,5 миллиона человек, несмотря на определенные ограничения, внесенные в работу кинотеатров. Можно сделать вывод, что вторая часть киноленты стала более успешной, чем ее начало, которое было экранизировано до введения карантина. Первая часть «Последнего богатыря» вышла 26 октября 2017 года. За время проката картине удалось собрать 1,7 миллиарда рублей и 7,3 миллиона зрителей. Вторая часть фильма о сыне Ильи Муромца вышла 1 января 2021 года, как раз во время новогодних каникул, когда посещаемость кинотеатров была на пике, несмотря на существующие ограничения по заполняемости кинозалов.

Источник: mirnov.ru