Специалисты рассказали о ранних симптомах инсульта

08.02.2021, 19:50, Разное

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Аминат Долова напомнил о состоянии, которое называют «тихим инсультом», повреждающий головной мозг из-за недостаточности кислорода и питательных веществ. Он объяснил, что существуют симптомы, указывающие на опасное для жизни состояние.

Эксперт рекомендует обращать внимание на снижение подвижности пострадавшего, что случается из-за блокировки артерии, которая снабжает головной мозг. В британском фонде сердца (BHF) сообщили, что инсульт вызывает слабость рук. Человек, который не может поднять обе руки сразу, имеет огромную вероятность развития инсульта.

Также у людей с инсультом может пропадать подвижность лица, опускаются глаза или одна сторона губ. Если же человек не может заговорить четко, то необходимо срочно вызвать неотложную помощь, так как нарушение речи считается еще одним из серьезных признаков развития опасного состояния. Доктора заявляют, что чем быстрее инсульт будет диагностирован, тем лучше окажется выздоровление.

В организации, занимающейся проблемами инсультов, сообщают, что 85% случаев инсультов происходят из-за закупорки сосудов мозга. Ишемический инсульт случается из-за сгустков крови, которые обнаруживаются в артериях, внутри одного из мелких сосудов. Закупорки образовываются из-за атеросклероза, который появляется, когда на стенках артерии возникают жировые отложении, формируется сгусток крови и случается инсульт.

Еще одной причиной появления опасного состояния является заболевание мелких сосудов, при котором сосуды головного мозга поражаются. Инсульт может случиться и из-за фибрилляции предсердий и других болезней сердца. Сгустки, которые появляются в сердце, перемещаются с кровью в мозг, что может спровоцировать инсульт. После происходит расслоение артерии и в слизистой оболочке появляется разрыв, позволяющий крови проникать между слоями стенок артерий. Расслоение артерий случается и после травм шеи.

Также среди факторов, которые увеличивают риски инсульта, эксперты отмечают стенокардию или сердечный приступ, который был перенесен раньше. Чтобы минимизировать риски недуга, доктор советует быть физически активным и правильно питаться. Необходимо уменьшить употребление спиртных напитков, отказаться от курения и проходить профилактические осмотры.

Источник: 360tv.ru