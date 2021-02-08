 

Олег Сирота: продукция моей сыроварни будет поставляться в корпоративный университет Сбербанка и Госдуму

08.02.2021, 19:50, Разное
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Подмосковный фермер Олег Сирота будет поставлять
свою сырную продукцию в Госдуму РФ и корпоративный университет Сбербанка.
Он напомнил, что данное учреждение находится в подмосковной Истре. В нем регулярно проводятся крупные мероприятия, участниками которых выступают гости из разных регионов нашей страны и других государств. Во время презентации продукции в университете «Сбера» Олег Сирота подарил сыр председателю Государственной думы Вячеславу Володину и главе Сбербанка Герману Грефу.

Как пояснил Олег Сирота, он заявил Вячеславу Володину о готовности взять на себя функции поставщика сыров в Государственную думу, а политик одобрил эту идею, поручив ее проработку коллегам. Также фермер выразил радость по поводу того, что «Сбер» в отличие от многих решил поддержать отечественных производителей, и истринскими сырами могут начать встречать гостей его корпоративного университета.



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