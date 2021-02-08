Мнение: Новости военной экологии

08.02.2021, 19:46, Разное

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Выглядит как новости от ИА "Панорама", но нет, действительно, на связи боевые экологи из НАТО:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что армии государств мира являются крупным источником вредных выбросов, одновременно предложив оснастить танки… солнечными батареями, чтобы снизить потребление ими углеродного топлива. По мнению Столтенберга, это будет выгодно как с точки зрения экологии, так и военной логистики.

Как сообщает The National, во время недавней онлайн-конференции, посвященной перспективам военного и торгового сотрудничества, генсек НАТО предположил странам, входящим в коалицию, найти возможности сделать проводимые ими военные операции более «экологичными».

При этом простое сокращение количества танков проблему не решит: современные танки и боевые корабли потребляют слишком много ископаемого топлива. Выход из сложившейся ситуации – использовать альтернативные виды горючего, солнечные батареи и другие современные технологии.

Помимо экологических преимуществ, по мнению Столтенберга, «экотанки» будут меньше зависеть от топлива, в результате чего логистическая задача его непрерывной поставки станет не такой острой

https://www.techcult.ru/technology/9358-gensek-nato-prizyvaet-sozdavat-ekologichnye-tanki

https://www.thenationalnews.com/image/policy:1.1160312:1612518183/wo05-FEB-NATO-Tanks.jpg?f=16×9&w=1200&$p$f$w=4be0c6b – оригинал на английском

Что будет с "солнечными эко-танками" в периоды плохой погоды, в особенности если она затянется на несколько дней, не уточняется.

Сама же постановка вопроса несказанно радует – убивай экологично. Тут сразу приходит на ум ряд идей. Например, уменьшить последствия для флоры от применения напалма

Но если серьезно, выглядит все это, как попытка НАТОвских чиновников подмахнуть Байдену и "Новому Зеленому Курсу", где готовность интегрировать "зеленую проблематику" куда угодно (в том числе и в вопросы развития тяжелой бронетехники) выглядит как акт проявления верности заявляемым администрацией Байдена "зеленым идеалам", которые продвигает левая часть Демократической партии, во главе с Александрой Окасией-Кортес. Выглядит это конечно смешно и нелепо, но никто и не говорил, что в отношениях сюзерена и вассала все будет прилично.

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