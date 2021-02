Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

08.02.2021, 19:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Германия, Польша и Швеция 8 февраля согласованно объявили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичное действие Москвы.

“В связи с необоснованным признанием властями РФ персоной нон грата польского дипломата, МИД Республики Польша, руководствуясь принципом взаимности, признал персоной нон грата сотрудника Генерального Консульства Российской Федерации в Познани”, – сообщил польский МИД.

Ведомство подчеркнуло, что действовало по согласованию с Германией и Швецией. В министерстве отметили также, что хотели бы, чтобы, “несмотря на давление со стороны российских властей”, польские дипломаты продолжали выполнять официальные задачи в РФ, на которые они имеют право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

W odpowiedzi na nieusprawiedliwione wydalenie przez @mfa_russia polskiej dyplomatki, #MSZ * podj * o dzisiaj zgodnie z zasad * wzajemno * ci i w koordynacji z * i * decyzj * o uznaniu za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego * w Poznaniu.

— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) February 8, 2021

Аналогичное заявление сделал МИД Германии. Германия высылает дипломата из посольства России в Берлине. “Решение Москвы было никоим образом не обоснованным. Германский дипломат всего лишь выполнял свою предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях задачу, а именно, законным путем получал информацию о происходящем в стране”, – подчеркнули в ведомстве.

МИД Швеции, в свою очередь, сообщил российскому послу, что одного из сотрудников российского посольства просят покинуть страну. “Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности”, – написала глава ведомства Анн Линде в Twitter.

We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties.

— Ann Linde (@AnnLinde) February 8, 2021

5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии. Послам этих стран заявили протест “в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств в незаконных акциях 23 января”.

Шведское посольство в Москве отметило, что дипломат не принимал участие в акции протеста, он наблюдал за ней, что “является стандартной дипломатической процедурой”. МИД Польши пообещал России ответные меры за высылку дипломата. МИД Германии также заявил, что если Россия не пересмотрит свое решение, оно не останется без ответа.

Решение о высылке дипломатов было принято во время поездки в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал визит “очень сложным” и подчеркнул, что “Европа и Россия отдаляются друг от друга”, а РФ не желает “вести более конструктивный диалог с Евросоюзом”.

—