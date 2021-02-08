 

“500 грн за просто постоять”. В соцсетях рассказали об условиях участия в акции против блокирования телеканалов

08.02.2021, 19:44, Новости дня
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Участники акции протеста против закрытия телеканалов ZIK, NewsOne и “112 Украина”, которая прошла 8 февраля возле конгрессно-выставочного центра “Парковый” в Киеве, сообщили, что им заплатили по 500 грн. Видео опубликовали активисты в Twitter.

Молодые люди на видео говорят, что им по 17 лет и приехали они из Василькова.

“Информацию получили через Telegram-канал. Платят 500 гривен за митинг. Постоять. Просто постоять за три канала, которые закрылись”, – рассказали участники акции.

Розповсюджуйте. Продавати власну країну не варто pic.twitter.com/cRfkdvogAR

— пан терорист націоналістичний (@VSobolevskyi) February 8, 2021

Сегодня в КВЦ “Парковый” проходит всеукраинский форум “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”. Его открыл президент Украины Владимир Зеленский. Возле центра проходит два митинга – против закрытия телеканалов ZIK, NewsOne и “112 Украина” и за введение санкций против них, последний организовала партия “Национальный корпус”.

Телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, были заблокированы после того, как Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому официально принадлежат эти медиа.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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