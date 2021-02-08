Мнение: Гражданская казнь Явлинского

08.02.2021, 19:42, Разное

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Два изгоя из тусовки

“Решение суда о заключении Навального — политическое. Но политическими были и замена приговора по делу «Кировлеса» на условный в июле 2013 года, и передача ему властями подписей для участия в выборах мэра Москвы, и игнорирование неоднократных привлечений к административной ответственности и поездок за границу как законного основания для замены условного срока на реальный. Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. И всем, кто выходил и еще будет выходить на улицы в поддержку Навального, полезно понимать те общественно значимые роли, которые он играет в последние годы”.

Это из той самой нашумевшей статьи Явлинского “Без путинизма и популизма”. Да, я ее наконец прочел. А еще до этого начитался в ленте просто какого-то вала проклятий и громкого разочарования в бедовом “Григории Алексеевиче”, какого давно не видел. Если Явлинский хотел громко напомнить о себе – он своего определенно добился: очень похоже, что он реально наступил своей статьей на больную мозоль примерно всех.

А мне этот вчерашний вал отписок и разочарований напомнил разве что аналогичный в 2014 году – в отношении Макаревича. Тогда бесновалась иная общественность – “патриотическая”, но также истошно выражала свое “разочарование”. Макаревич тогда точно так же осмелился не восхититься захватом Крыма, как Явлинский сейчас нарочито не восхитился Навальным. Макаревич, кстати, с тех пор так и пребывает в остракизме – что-то давно я не видел его передачу “Смак”; ждет ли такая же участь Явлинского, но с другой стороны?

Навальный в нынешней ситуации, безусловно, вызывает сочувствие и даже восхищение – своей смелостью, тем, что он отлично держится, а также тем, что с ним творится явная несправедливость. Однако ведь и Явлинский задает, в общем, правомерные вопросы – имея в виду не Навального-человека, а Навального-политика. Недовольство Явлинским носит прежде всего эмоциональный характер – оттого, что он не попадает в общий настрой: люди хотят возвышенных чувств, восхищения героизмом, призывов к ответной самоотверженности и пресловутому “мирному протесту” – а Явлинский вдруг долдонит о каком-то скучном “популизме” и “вождизме”.

Но ведь и Макаревича с “патриотического” фланга в 2014 году гнобили за то же самое – что не поддается всеобщей эйфории, не выражает восторга, вместо восхищения насчет “Россия снова великая” и “Крым наш” – долдонит про какие-то санкции и “международное право”, то есть опять же идет против эмоционального воодушевления масс, “портит песню, дурак”.

Для меня в истории с Навальным только один настораживающий момент – какая-то еле заметная искусственность внезапного ажиотажа буквально на пустом месте. Внезапное, решенное буквально за три дня, возвращение, внезапная, но безудержная игра на повышение ставок, резкие, даже без попыток (!) легализации несанкционированные митинги, невероятно бурный, “как по команде”, невиданный резонанс в международной прессе вокруг имени “Навальный”… Все это чем-то напоминает… Грету Тунберг, тоже “девочку из ниоткуда”, ставшую по странному совпадению прямой предвестницей “всемирной пандемии”, которая пандемией не являлась и не является.

Явлинский, старый зануда, вольно или невольно, в силу плохого характера, указывает в этой внезапной “симфонии человеческого, теплого единства” (которое всегда создается в атмосфере противостояния бездушной машине государства) на некоторые диссонирующие, нечеловеческие нотки. И судя по ожесточению, с которым происходит ОТРИЦАНИЕ всего того, что он говорит, среди множества “простых людей” – эти нотки чувствуют многие. Невольно чувствуют. Чувствуют, но не хотят чувствовать.

Навальный, это вне сомнения, пошел на крупный риск. Но какова природа его решения? Это самоотверженность свободного человека? Или это мужество солдата, выполняющего приказ? Или, наконец, это авантюризм игрока, ставящего все на карту?

Честный и порядочный человек должен предполагать самую высокую мотивацию из возможных. Я бы так и сделал, но увы: ковидный 2020-й научил многому и развеял очень многие иллюзии.

И все это не отменяет ни в коем случае одного – что Навального надо немедленно освободить, а лучше было и вовсе не сажать: это бы по крайней мере не довело общество до состояния нынешней экзальтации.