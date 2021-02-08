 

Мнение: Тавро для журналистов

08.02.2021, 19:34, Разное
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В Роскомнадзор поступили предложения от МВД, Росгвардии и Союза журналистов России об отличительных знаках представителей СМИ на публичных мероприятиях.

«Среди обсуждаемых вариантов — отличительный знак в виде надписи "ПРЕССА", размещенной на специальной карточке (бейдже), специальном жилете (неонового зеленого цвета) и нарукавных повязках журналиста» – рассказали в Роскомнадзоре.

Ну а чего не предложили сделать бейдж в виде шестиконечной звезды? Или и вовсе в виде клейма на лбу?

Совсем очумели?

Это типа забота о прессе? Чтобы журналисты не попадали под дубинки силовиков? А разве  не журналистов можно мутузить?

Сдается мне, что желающие выделить прессу спецзнаками куда больше заботятся о том, чтобы силовики могли беспределить, предварительно убедившись, что рядом нет прессы. А если есть, шустренько изолировать журналистов, и лишь после этого начинать беспределить…

Иной разумной и логичной причины выделения прессы не вижу…

Фотографии отсюда,  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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