 

Все всех хотят раздеть – Личное мнение

08.02.2021, 19:30, Разное
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Удивительные люди работают на ТНТ в жанре «поржать»! Комедийная актриса Наталья Медведева — как раз такая.

«Читаю (сценарий) — а там и поцелуй, и обнаженка, и постельная сцена. Режиссер говорит: «Не переживай, мы все так аккуратно и красиво снимем, будет не вульгарно». В общем, пытался меня уломать. А я в ответ 300 тысяч раз ответила, что как бы классно ни было, я так сниматься не хочу. В итоге мне отказали в роли».


Когда хотели раздеть Медведеву, но не вышло. Фото: Соцсети

Печаль. В роли отказали. Нехорошо это как-то, а?

Приличная женщина говорит им: письки-сиськи — табу. Имеют ли право в ответ отказать в роли? А если актриса всю жизнь к этому кино шла? И вот из-за такой ерунды отправляют в утиль?

Да даже не из-за ерунды, а дискриминируют по моральным принципам. Есть принципы — нету роли.

Нормально, не?

«Если поехать на Кинотавр, в 90% картин вы увидите какие-нибудь сцены насилия или обнажения, как будто не интересно смотреть фильмы, где нет голой груди. То есть, все всех хотят раздеть. А давайте уже искусством заниматься», — робко призвала Медведева.

Как бы ни было смешно, я поддержу Наталью. Нет, я сначала просмеялась так хорошенько, подумав почему-то о Кристине Асмус, а потом подумала — ёлки-палки, а ведь права Медведева!

На чём строится современное кино?

Писька ищет другую письку, потому что ощущает себя без дополнительной письки неполноценной. Ты — личность? Нет, если за сиськи никто тебя не дёргает в порыве страсти. В процессе этого главного поиска писечной жизни письки проходят жизненные трудности, где обязательно есть преступления, горы трупов, насилие, а потом — сливаются в экстазе постельной сцены.

Всё, титры. Хэппи энд.

Зритель, посмотрев это «кино», чувствует, что ему хорошенько насрали в голову (тот, кто поумнее), или начинает копировать модель поведения героев (тот, кто в школе учился плохо).

В итоге, не только весь Эскортограм в письках, но и даже жизнь соседей и в офисе напоминает какой-то порнографический фильм.

Что думаете? Так ли необходимы вам в кино письки-сиськи, или вы смогли бы обойтись без разврата? Тянет вас пересмотреть фильм Текст и снова восхититься талантливой игрой другой актрисы ТНТ Кристины Асмус?

Только честно отвечайте — вопрос серьёзный.

Источник: Лена Миро



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