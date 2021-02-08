Все всех хотят раздеть – Личное мнение
08.02.2021, 19:30,
Разное
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Удивительные люди работают на ТНТ в жанре «поржать»! Комедийная актриса Наталья Медведева — как раз такая.
«Читаю (сценарий) — а там и поцелуй, и обнаженка, и постельная сцена. Режиссер говорит: «Не переживай, мы все так аккуратно и красиво снимем, будет не вульгарно». В общем, пытался меня уломать. А я в ответ 300 тысяч раз ответила, что как бы классно ни было, я так сниматься не хочу. В итоге мне отказали в роли».
Когда хотели раздеть Медведеву, но не вышло. Фото: Соцсети
Печаль. В роли отказали. Нехорошо это как-то, а?
Приличная женщина говорит им: письки-сиськи — табу. Имеют ли право в ответ отказать в роли? А если актриса всю жизнь к этому кино шла? И вот из-за такой ерунды отправляют в утиль?
Да даже не из-за ерунды, а дискриминируют по моральным принципам. Есть принципы — нету роли.
Нормально, не?
«Если поехать на Кинотавр, в 90% картин вы увидите какие-нибудь сцены насилия или обнажения, как будто не интересно смотреть фильмы, где нет голой груди. То есть, все всех хотят раздеть. А давайте уже искусством заниматься», — робко призвала Медведева.
Как бы ни было смешно, я поддержу Наталью. Нет, я сначала просмеялась так хорошенько, подумав почему-то о Кристине Асмус, а потом подумала — ёлки-палки, а ведь права Медведева!
На чём строится современное кино?
Писька ищет другую письку, потому что ощущает себя без дополнительной письки неполноценной. Ты — личность? Нет, если за сиськи никто тебя не дёргает в порыве страсти. В процессе этого главного поиска писечной жизни письки проходят жизненные трудности, где обязательно есть преступления, горы трупов, насилие, а потом — сливаются в экстазе постельной сцены.
Всё, титры. Хэппи энд.
Зритель, посмотрев это «кино», чувствует, что ему хорошенько насрали в голову (тот, кто поумнее), или начинает копировать модель поведения героев (тот, кто в школе учился плохо).
В итоге, не только весь Эскортограм в письках, но и даже жизнь соседей и в офисе напоминает какой-то порнографический фильм.
Что думаете? Так ли необходимы вам в кино письки-сиськи, или вы смогли бы обойтись без разврата? Тянет вас пересмотреть фильм Текст и снова восхититься талантливой игрой другой актрисы ТНТ Кристины Асмус?
Только честно отвечайте — вопрос серьёзный.
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Источник: Лена Миро
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