Какие категории россиян получат повышенную пенсию в феврале

08.02.2021, 19:28, Разное

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Специалист рассказал, что с февраля инвалиды и ветераны боевых действий начнут получать прибавку. Индексация выплат для них составит 3,8%. Также на повышенную пенсию могут рассчитывать граждане старше 80 лет. Выплаты в этом месяце вырастут для них до 6 044,48 рубля.

Россияне, перешагнувшие 80-летний рубеж, также могут дополнительно получать по 1 200 рублей в месяц. По словам Редина, для этого кто-то из родных или близких должен оформить уход за пенсионером. Сделать это могут и внуки старше 14 лет, передает агентство “Прайм”.

Кроме того, повышенная пенсия предусмотрена для российских граждан, на попечении которого находятся нетрудоспособные члены семьи. При одном иждивенце прибавка составит 2 014 рублей в месяц, при двух – 4 029 рублей в месяц и при трех – 6 044 рубля в месяц.

Повышенную пенсию в феврале получат граждане, которые ушли с работы в октябре прошлого года. Юрист напомнил, что первая выплата с учетом индексации предоставляется на четвертый месяц после увольнения. Она будет включать в себя все суммы, накопившиеся за три месяца.

Отметим, что сегодня правительство рассматривает вопрос индексации пенсий работающим россиянам. Руководитель информационно-аналитического центра “Телетрейд” Сергей Лысаков предположил, что прибавка для них может составить около тысячи рублей в месяц.