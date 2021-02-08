В Свердловской области при падении из окна разбился насмерть ребенок

08.02.2021, 19:28, Разное

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Утром 8 февраля прохожие натолкнулись на девочку, лежащую на асфальте под окнами одного из домов в городе Березовский в Свердловской области, передает URA.Ru. Прибывшие на место медики констатировали смерть от травм, полученных при падении с высоты. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.