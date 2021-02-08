 

В Свердловской области при падении из окна разбился насмерть ребенок

08.02.2021, 19:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Утром 8 февраля прохожие натолкнулись на девочку, лежащую на асфальте под окнами одного из домов в городе Березовский в Свердловской области, передает URA.Ru. Прибывшие на место медики констатировали смерть от травм, полученных при падении с высоты. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Льготники и многодетные семьи могут лишиться денег из-за нового вида мошенничества

21.08 / От корзинки до бутылки

25.09 / Большинство госслужащих хотят заменить Лукашенко – оппозиция

31.01 / Мнение: Очень странные дела

04.12 / На нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв

24.07 / Древний храмовый комплекс обнаружен в Ирландии

14.08 / Панайотов взволновал поклонников архивным снимком с покойной Началовой

30.01 / Ольга Бузова намекнула, что ТНТ еще понадобятся экс-участники «ДОМа-2»

28.08 / Мнение: “Ситуация в Белоруссии стабилизируется”

18.07 / Мнение: Суть короны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска