Суд признал ложным пророчество Ванги об избрании Навального президентом России в 2024 году

08.02.2021, 19:11, Разное

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Краснопресненский районный суд Москвы признал несоответствующим действительности пророчество болгарской ясновидящей Вангелии Гуштеровой об избрании Алексея Навального президентом России в 2024 году. По мнению суда, Навальный не будет иметь права на участия в выборах из-за непогашенной судимости.

Полный текст пророчества, предсказавшего приход Навального к власти, провидица озвучила в 1989 году в селе Велико-Тырново. Её личный биограф Велизар Властимиров записал его следующим образом: «Он будет мужчиной, но грудь у него будет женская. Не он будет кормить младенцев, но младенцы будут кормить и одевать его. Его не возьмёт яд, не сломает темница, и в 2024 году он взойдёт на царство». В своём монументальном труде «Вангелион» Властимиров приводит своё толкование пророчества, согласно которому оно предрекает приход к власти Алексея Навального на выборах 2024 года. Теперь из новой редакции книги автору придётся указать, что данное пророчество является ложным по приговору суда. Навальный выйдет из тюрьмы в 2023 году и не будет иметь возможности участвовать в выборах вплоть до 2029 года.

«Если суд решил, что пророчество ложное, то так оно и есть. Суд указал на то, что Ванга в 1989 году не имела права вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации и делать прогнозы по итогам выборов. Теперь мы, конечно, опубликуем опровержение. Возможно, мы даже попросим Велизара Властимирова напророчить победу более подходящего кандидата», – сказал главный редактор издания «Ванга-пресс» Ицхак Зильберман.

Ранее цыганку, предсказавшую победу Навального на выборах, лишили лицензии.

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