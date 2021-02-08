 

Пьющую приемную мать осудили в Брянске за доведение до истощения семилетней девочки

08.02.2021, 19:08, Новости дня
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В Брянске суд приговорил к 8 годам лишения свободы опекуншу семилетней девочки, ребенка нашли летом 2020 года в истощенном состоянии, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде двух лет лишения права заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, умышленном причинении ей тяжкого вреда здоровью и мошенничестве.

Девочку нашли в одном из частных домов Брянска в июне 2020 года с обмороженными конечностями. Ребенок был истощен, он проживал с приемными родителями, злоупотреблявшими алкоголем, передает ТАСС.

«Обвиняемая содержала приемную дочь в условиях непригодных для проживания ребенка, не обеспечивая ее питанием, прогулками на свежем воздухе, запирая ее одну на длительное время в одной из комнат дома, в результате чего потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью», – добавили в СК.

В отношении главы группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянска возбуждали уголовное дело по ненадлежащему исполнению обязанностей. В декабре чиновнице назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

В 2019 году в одной из московских квартир среди куч мусора нашли девочку. В шею ребенка вросла резинка, которую пришлось удалить хирургическим путем. Ее окрестили «маугли», так как ребенок несколько дней не разговаривал и жил среди мусора. Через некоторое время, сообщил врач, девочка начала говорить. Следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.



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