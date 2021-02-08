Политолог назвал главную задачу, которую Запад поставил Навальному

08.02.2021, 19:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Как и в свое время Ходорковский, Навальный сейчас является частью передового отряда евроатлантики внутри России, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев.

«Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Руководитель штабов Навального Леонид Волков уже публично признался, что его организация будет действовать внешнеполитическими методами», – отметил Борис Межуев.

Внешнеполитические методы, по его мнению, в данном случае одни – давление на Россию. «Как мы видим, Навальный через свой Фонд по борьбе с коррупцией уже просит Джо Байдена ввести новые карательные меры против России», – сказал Межуев. Он считает, что у Навального уже есть дипломатическая и политическая поддержка на Западе, а его главная задача – дискредитация выборов в Госдуму. «Очевидно, что эта избирательная кампания будет нелегкой. Задача Запада и Навального – показать, что выборы недействительны. И на этой почве Запад постарается получить определенные дивиденды», – сказал политолог.

Он отметил, что в свое время аналогичными методами пытались влиять на россискую политику олигархи вроде Березовского или Ходорковского. «Однако тут есть нюанс. Березовский скандалил и ссорился со всеми, он умудрился стать неприемлемой фигурой как для России, так и для Запада. Кто ближе к феномену Навального, так это Михаил Ходорковский. Как Навальный сейчас, так и Ходорковский в свое время – часть передового отряда евроатлантики внутри России», – сказал Межуев.

Но Навальный действует против РФ в условиях более выгодной для себя конъюнктуры, чем была у Ходорковского, считает политолог. «Напомню, что помехой для «оранжевой революции» в России, которую пытался устроить в 2003 году Ходорковский, стал тогдашний раскол среди элит Запада, а поводом для раскола стало американское вторжение в Ирак. Ходорковский был орудием той части западной элит, которая поддержала войну, в то время как остальные элиты – в основном, из Франции и Германии – были против нападения на Ирак. Сейчас же Запад структурно более един. И Навальный в этой ситуации позиционируется как фигура, которую единая евроатлантика обязана поддержать». – сказал Межуев.

В пятницу соратник осужденного блогера Алексея Навального, руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил о том, что доставать своего лидера из тюрьмы «мы будем прежде всего внешнеполитическими методами». Через наш санкционный список, по которому уже работают европейские и американская администрации, добавил Волков. По совпадению или нет, практически синхронно с заявлением координатора «штабов Навального», с жесткими заявлениями в адрес Кремля выступили Джо Байден и Эммануэль Макрон.

Французский президент, выступая в Атлантическом совете, назвал замену условного наказания Навальному за мошенничество на реальный срок «серьезной ошибкой, в том числе для стабильности России». Ранее стало известно, что Совет по иностранным делам ЕС проведет дискуссию о санкциях в отношении РФ в связи с заключением блогера в колонию. Президент США Байден публично потребовал немедленно освободить Навального и пообещал заставить Москву платить за свои действия.