ЕС высылает российских дипломатов в ответ на выслыку сотрудников своих дипмиссий из Москвы

08.02.2021, 19:08, Новости дня

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Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата в ответ на высылку своих дипломатов из России.

«В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства РФ в Берлине персоной нон грата. Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года. РФ выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано», – передает РИА «Новости» сообщение МИД ФРГ.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии добавили, что высланный из РФ немецкий дипломат «выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами».

О высылке российского дипломата объявила также глава МИД Швеции страны Анн Линде. «Мы сообщили послу России, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности», – сообщила она.

Варшава также объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства РФ в Познани. «В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани», – сказано в сообщении министерства иностранных дел Польши.

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка из РФ дипломатов ряда стран связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.

На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.