Опубликованы новые фото со свадьбы сестры принцессы Хайи и дочери королевы Иордании Нур

08.02.2021, 19:06, Разное

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В ноябре 2019-го было торжественно объявлено через Королевский Хашимитский двор о помолвке принцессы Райи бин Хуссейн – дочери бывшего короля Иордании Хусейна и его четвертой жены, королевы Нур, сводной сестры правящего короля Абдаллы II и принцессы Хайи (чье имя не сходило с первых полос СМИ половину лета того же 2019 года). Церемония должна была быть пышной, как и полагается в случае с королевской особой, но всем известный вирус внес коррективы в первоначальные планы. Свадьбу сыграли в начале июля в очень ограниченном кругу – и только в Великобритании. Церемония в Иордании, как сообщалось, будет проведена чуть позже, когда – до сих пор неизвестно, зато в распоряжении СМИ появились новые свадебные снимки пары.

Кадры опубликовала фотограф Алена Адрианова на своей Instagram-странице, отметив, что они были сделаны уже после свадьбы – когда были сняты “ковидные” ограничения. Однако, видимо, это действие не было согласовано с самой принцессой, так как чуть позже фотографии исчезли со страницы Алены, но мировым СМИ это не помешало успеть распространить их по сети. На одном снимке запечатлена Райя, а на другом она позирует уже с мамой, королевой Нур, и мужем Нэдом Донованом.

Нэд, кстати, не принадлежит ни к одной монаршей семье мира: он является внуком известного британского писателя Роальда Даля (повесть “Чарли и шоколадная фабрика”) и американской актрисы Патриции Нил. Но в случае этой пары победило главное – любовь. Семья Райи не посмотрела на происхождение Нэда, а сам Нэд ради своей возлюбленной принял ислам и сменил имя – теперь его зовут Фарис Нэд Донован.

Обстоятельства знакомства молодоженов и их романа прессе неизвестны. Имеется лишь информация о каждом из них по отдельности. Так, Райя имеет степень магистра по изучению японского языка в Эдинбургском университете, степень магистра по изучению японской литературы в Колумбийском университете Нью-Йорка, а с недавнего времени она стала кандидатом наук в области современной японской литературы в Калифорнийском университете.

Донован же родился в Великобритании, раньше работал репортером в Daily Mail и The Times, а последние несколько лет проживал в Дели, Индия, и трудился в местном издании. Кроме того, недавно он прошел интенсивный курс современного арабского языка.

Он научил меня двум вещам – что мой арабский вообще не очень и что мне нужно постараться, чтобы это исправить, – рассказал Нэд.