 

Северный Ледовитый океан дважды в истории становился пресным

08.02.2021, 18:56, Разное
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Мощные ледниковые щиты за последние 150 тысяч лет дважды опреснили Северный Ледовитый океан.
В ходе анализа состава воды ученым стало известно, что Северный Ледовитый океан был абсолютно пресным в течение двух ледниковых периодов. Это подкрепляется тем, что в отложениях, которые соответствуют этим периодам, отсутствует изотоп торий-230. Океанические воды под толстым слоем льда не содержали морской соли. Это происходило из-за таяния льдов, которые достигали толщины в 1 км. В некоторые периоды Ледовитый океан и моря, связанные с ним, были отрезаны от вод мирового океана, что также вызвало скопление пресной воды. Гигантские айсберги сдерживали обмен водными массами. Таяние льдов и реки, впадающие в океан, продолжали доставлять огромное количество пресной воды.

Ученые назвали этот процесс «формированием самого крупного пресноводного водоема в истории планеты». Появление огромного количества теплой и пресной воды вызывали определенные скачки в показателях средних температур, которые способствовали резким изменениям климата в течение последнего ледникового периода.

Источник: rusargument.ru



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