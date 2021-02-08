Доктор рассказал о самых вредных женских пищевых привычках

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08.02.2021, 18:56, Разное
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Александр Мясников пояснил о вредных пищевых привычках женщин. Специалист отмечает, что некоторые привычки могут быть причинами лишнего веса у детей и внуков.
Женщины часто пробуют еду в процессе приготовления, но так они съедают намного больше продуктов, обеспечивая себе лишнюю калорийность. Чтобы пища усваивалась правильно, ее следует есть сидя и осознавать количество употребляемой еды. Александр Мясников не рекомендует доедать за детьми, особенно котлеты, сыры, нагетсы и сладости, призывает родителей не перекармливать отпрысков и прививать им любовь к здоровым продуктам, так как пищевые привычки формируются с детства. После еды человек должен ощущать легкий голод. Доктор напоминает, что нельзя есть быстро, а нужно тщательно пережевывать пищу.

Из остальных нежелательных пищевых привычек женщин эксперт также выделяет диеты, отказ от еды на целый день, они любят заедать стресс и перекусы. Если хочется унять ощущение голода, то лучше сделать перекус – погрызть яблоко или морковь. Люди – рабы вкусовых рецепторов, а все вкусное всегда вредное.

Также эксперт напомнил, что необходимо каждый день есть по 0,5 кг фруктов и овощей. В них много минералов и витаминов, человек после их употребления ощущает сытости.

Источник: smotrim.ru



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