 

Звезда «Москва слезам не верит» Муравьева рассказала, как справилась с чувством неполноценности

08.02.2021, 18:56, Разное
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Сегодня, 8 февраля, свой 72-ой день рождения празднует известная актриса Ирина Муравьева. Звезда «Москва слезам не верит» пояснила в интервью, как ей удалось справиться с чувством неполноценности.
Несмотря на свой почтенный возраст, артистка по-прежнему играет в театре и снимается в различных телепроектах. Однако актерская карьера не была на первом месте в жизни Ирины Муравьевой, и она даже несколько раз задумывалась над тем, чтобы уйти из профессии. В приоритете у знаменитости была семья. Именинница неоднократно признавалась, что ее воспитывали в строгости, но такой подход она считала правильным. Актриса на столько боялась разочаровать родителей, что все время пыталась жить по правилам, заложенным в семье. Даже интервью Ирина Муравьева давала редко, так как боялась сказать какую-то глупость и раздосадовать близких людей. Также она не хотела «распускать перья» из-за своей всенародной популярности по той же причине.

В тоже время, артистку часто по жизни изводил комплекс неполноценности и нереализованности. Справиться с этими чувствами она смогла только после 40 лет, когда у нее случился кризис среднего возраста. Ирина Муравьева сделала все для того, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами, корни которых были еще в детстве и юности. Звезда «Москва слезам не верит» призналась, что она получила бесценный опыт, который помог ей уверенно двигаться дальше.



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