Франция отказалась от участия в археологическом проекте в Крыму – представительство президента Украины

08.02.2021, 18:50, Новости дня

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Представительство президента Украины в Крыму предотвратило попытку оккупационных властей полуострова привлечь к участию в археологическом проекте ученых из Франции. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба представительства в Facebook.

Речь идет о проведении историко-археологического проекта “Крым – Севастополь 2020”.

“В результате своевременно проведенной работы представители научных учреждений Франции отказались от участия в так называемых международных мероприятиях и информационных акциях оккупационной власти полуострова. Планы оккупантов были сорваны”, – отметили в сообщении.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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