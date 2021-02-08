 

Франция отказалась от участия в археологическом проекте в Крыму – представительство президента Украины

08.02.2021, 18:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представительство президента Украины в Крыму предотвратило попытку оккупационных властей полуострова привлечь к участию в археологическом проекте ученых из Франции. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба представительства в Facebook.

Речь идет о проведении историко-археологического проекта “Крым – Севастополь 2020”.

“В результате своевременно проведенной работы представители научных учреждений Франции отказались от участия в так называемых международных мероприятиях и информационных акциях оккупационной власти полуострова. Планы оккупантов были сорваны”, – отметили в сообщении.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В британском соборе появилась картина с темнокожим Иисусом Христом

28.10 / Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической

01.02 / Появились подробности о съемках фильма про «дворец Путина»

23.10 / В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

05.07 / Трамп спрогнозировал срок разработки вакцины от коронавируса в США

01.02 / В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро, среди пострадавших – беременная женщина

29.07 / Соловьев прокомментировал сообщения американских СМИ о «коронавирусных фейках от ГРУ»

17.08 / Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности

10.12 / Во Франции вооруженный ножами мужчина ранил трех полицейских

07.08 / Компания Honda запатентовала в РФ бюджетный седан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска