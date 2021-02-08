 

“Love is”. Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото

08.02.2021, 18:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова 6 февраля в Instagram разместила совместное фото с мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно, на котором они запечатлены во время пробежки. 

Пара позирует в кадре в спортивной одежде и защитных масках, взяв на пробежку своего питомца по кличке Кофе.

“Love is. Кто помнит эту жвачку из 90-х?” – подписала она публикацию. Водянова отметила, что они с супругом совершают пробежку в Париже (Франция).

“Зачем бегать в маске?” – интересуются у Водяновой фолловеры.

“Нельзя бегать в масках, не издевайтесь над своим организмом. На улице нет такой концентрации вируса, чтобы заболеть. Можете бегать смело без масок”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение. 

19 сентября Водянова вышла за Арно замуж. У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016). 

У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007). 

Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается более чем в $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Видеомониторинг за состоянием окружающей среды могут установить на Камчатке

10.07 / В РФ назвали цель превращения собора Святой Софии в мечеть

28.07 / Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сыра

26.09 / В Армении арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии

27.07 / Экс-биатлонист Шипулин заболел коронавирусом на отдыхе в Сочи

31.07 / Мишустин поручил обеспечить автомагистраль Москва – Казань мобильной связью

26.08 / Диетолог развеяла миф о вредном фастфуде

22.10 / Космические силы США заявили о создании первого полевого командования

13.10 / Космонавт объяснил полный запрет алкоголя на МКС

26.10 / Французские депутаты согласились продлить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения до февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска