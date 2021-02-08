Financial Times: Путинская Россия дестабилизирует себя изнутри

08.02.2021, 18:50, Новости дня

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Посадив российского оппозиционного лидера Алексея Навального в тюрьму, режим президента РФ Владимира Путина рискует гораздо больше, чем если бы ему удалось его отравить, пишет в Financial Times Татьяна Становая, основатель аналитической фирмы R. Politik и приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги.

По мнению эксперта, ситуация с Навальным – это “микрокосм проблем, окутывавших Кремль в последние годы”. После аннексии Крыма в 2014 году и раскола отношений с Западом Путин был поглощен геополитикой, передав повседневное управление “группе безликих технократов”. Изначальный успех Путина базировался на способности его режима стабильно повышать уровень жизни, в то же время воодушевляя россиян деяниями на мировой арене. Теперь же режим правит, в основном, через запугивание людей и формирование впечатления, будто Россия снова стала “осажденной крепостью”, говорится в статье.

Автор статьи ставит вопрос: может ли такая жесткая тактика работать, в то время как правительство продолжает игнорировать социально-экономические проблемы и проблемы общественного здравоохранения, обнаженные пандемией? Падение реальных доходов и недавнее повышение пенсионного возраста усилили социальное раздражение, которое вылилось на улицы после ареста Навального. В ноябре 2020 года, по данным “Левада-центра”, только 2% россиян были готовы бы голосовать за Навального на президентских выборах. К концу января этот показатель вырос до 5%, хотя мнения остаются противоречивыми. Его арест превратил его в жертву несправедливости и вызов Путину поистине национального уровня. Президентские выборы состоятся не раньше 2024 года, но Путину “впервые пришлось столкнуться с реальным противником”, считает Становая.

Еще в 2013 году, когда дело о мошенничестве против Навального впервые предстало перед судом, политическая команда Кремля “была достаточно умна, чтобы признать, что длительный тюремный срок только сделает его героем”, и он отделался условным сроком. “Теперь время веселья и игр прошло”, пишут в Financial Times.

Эксперт отмечает, что у силовиков Кремля есть ресурсы, чтобы продолжать арестовывать протестующих, предавать их суду и угрожать любому, кто осмелится высказаться. Но они больше не заботятся о том, чтобы предложить заслуживающее доверия видение того, куда Путин хочет вести страну. 80% населения считают власть полностью и безнадежно коррумпированной. Кремль закостенел, и Путин не может заставить себя начать серьезные реформы. Это оставляет только проверенные варианты: бесконечный поиск врагов внутри, давление на социальные сети и продвигание версии об иностранных противниках, говорится в статье.

Эксперт отмечает, что отравление Навального “стало фитилем”, но разожженный пожар подпитывается усталостью и разочарованием населения путинским режимом и его неспособностью измениться. Отказываясь от любого диалога со своими оппонентами и с общественностью, режим практически гарантирует, что социальная напряженность перерастет в политический протест. “Либо режим должен найти мудрость и стать более гибким, либо он станет однозначно репрессивным государством. Последние события твердо направили Россию в направлении второго”, – заключает Становая.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

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