 

“Ничего не изменилось.” 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа

08.02.2021, 18:50, Новости дня
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45-летняя российская телеведущая Тина Канделаки 6 февраля в Instagram разместила архивный снимок, на котором запечатлена со своим 34-летним мужем Василием Бровко. 

“Почему я с тобой все эти годы? По одной простой причине. С тобой, как в анекдоте, “не наговориться”. Ты поразил меня тем, что в 21 год сумел заморочить мне голову. И сделал это так, что я наблюдаю за тобой вот уже 13 лет. За эти 13 лет ничего не изменилось. Разве что добавилась пара-тройка лишних килограммов, которые ты обязательно скинешь”, – написала Канделаки, посвятив публикацию дню рождения супруга.

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Бровко – второй муж Канделаки. Они поженились в 2014 году.

Ранее она была замужем за российским бизнесменом Андреем Кондрахиным. В браке у пары родилось двое детей – Мелания (2000) и Леонтий (2001) Кондрахины.

Канделаки развелась с мужем в 2010 году после 12 лет семейной жизни. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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