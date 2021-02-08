 

Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков

08.02.2021, 18:34, Разное
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Александр Лукашенко стал “президентом силовиков”, констатировал Федута. Всех остальных белорусский лидер считает людьями, которые могут предать в любой момент, уверен публицист.

Особую озабоченность у президента вызывают представители крупного бизнеса. Эксперт считает, что дело против бывшего главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико направлено против всего предпринимательского сообщества.

Арестом Бабарико Лукашенко пытался запугать банкиров и заставить их быть лояльными, считает Федута. По его мнению, страх – единственный инструмент власти, который остался в руках белорусского лидера.

Федута прогнозирует большую чистку среди экономического крыла правительства. Рассчитывать в текущей ситуации президент может только на силовиков, констатировал публицист.

“Они заложники друг друга: Лукашенко – силовиков, силовики – его власти”, – приводит слова эксперта портал “Белорусский партизан”.

По словам Федуты, Лукашенко чувствует себя в безопасности лишь до того времени, пока правоохранительные органы его поддерживают. Когда силовики почувствуют, что президент теряет контроль над ситуацией, они мгновенно перейдут в другой лагерь и будут вести торг с другими политическими силами, считает публицист.

“Чтобы обеспечить ценой его выдачи свою свободу”, – объяснил Федута.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко. Президент инициировал политическую реформу. Она должна начаться после созыва Всебелорусского народного собрания.



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