 

Советник Тихановской раскрыл план по свержению Лукашенко: Нет смысла бить повсюду

08.02.2021, 18:34, Разное
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Представитель Тихановской сообщил, что большие перемены в жизни республики произойдут в ближайшие пять месяцев. Оппозиция собирается воздействовать на определенные рычаги, чтобы режим Лукашенко дал сбой и начался диалог. “Нет смысла бить повсюду”, – отметил Вячорка.

По его словам, каждый белорус может внести свой вклад в борьбу с действующей властью. Люди могут выходить на уличные акции, заниматься коммуникационными кампаниями (раздача листовок, работа в интернете), объявить экономический бойкот, передает “Солидарность”.

В число главных задач оппозиции входит раскол белорусских элит через внешние и внутренние каналы. В разговоре с “Радио Свобода” советник Тихановской отметил, что белорусским чиновникам нужно показать перспективу, которая их ожидает при уходе Лукашенко.

Известно, что Запад продолжит помогать протестующим. Работа будет осуществляться по трем направлениям. Первое – это солидарность (поддержка независимых СМИ), второе – давление (изоляция режима), третье – справедливость (международные суды).

Соратник Светланы Тихановской выразил надежду, что санкционные списки будут расширены. Вячорка подчеркнул, что оппозиции важно “дипломатично изолировать” Александра Лукашенко, то есть сделать так, чтобы России и другим странам было невыгодно его поддерживать.



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