У прохожего случился приступ эпилепсии. Что делать?

08.02.2021, 18:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга, единственный или доминирующий признак которого – повторяющиеся эпилептические приступы. Эти состояния происходят в результате синхронного возбуждения всех нейронов (нервных клеток) отдельного участка коры головного мозга – эпилептогенного очага. Особенность судорожных приступов в том, что они практически всегда случаются внезапно, буквально как «гром среди ясного неба». Человек, страдающий эпилепсией, не может точно предсказать, когда это случится снова. Именно поэтому эпилептические приступы часто происходят в общественных местах — на улице, в транспорте, в торговом центре. Как правило, они длятся недолго, от нескольких секунд, до нескольких (5-6) минут.

Что делать, если вы стали свидетелем эпилептического приступа, а кроме вас некому помочь?

Не паникуйте и не бойтесь. Эпилептический припадок — зрелище не для слабонервных, но на самом деле это состояние далеко не так опасно, как кажется. И конечно, эпилепсией невозможно заразиться, это неинфекционное заболевание.

Постарайтесь сделать так, чтобы человек не пострадал от внешних угрожающих факторов: острых или горячих предметов, движущегося транспорта.

Если человек еще не упал на пол или на землю, попробуйте его мягко опустить на ровную поверхность.

Снимите с пострадавшего очки, ослабьте галстук или шарф — словом, сделайте все, чтобы одежда не сдавливала шею.

После того, как приступ закончится, не пытайтесь сразу посадить человека или увести: как правило, в такой ситуации человек очень быстро засыпает. Дайте ему отдохнуть и спросите его, надо ли вызвать «скорую».

Вызвать «скорую» в том случае, если эпилептический приступ случился у беременной женщины. Также необходима неотложная медицинская помощь, если у человека приступ происходит впервые, либо припадки случаются один за другим и пострадавший не успевает прийти в себя, либо если человек травмировался во время приступа.

Чего нельзя делать ни в коем случае:

Разжимать зубы и засовывать твердые предметы в рот. Это один из самых опасных мифов об оказании первой помощи, который прочно укоренился на десятилетия. Якобы во время эпилептического припадка язык может запасть в гортань и человек задохнется, поэтому рекомендовалось разжать ему зубы и вставить палку в рот. Самые отчаянные даже пытались приколоть язык английской булавкой к воротнику. Но время припадка происходит мощный спазм всех мышц, в том числе языка, который становится очень твердым, поэтому просто не трогайте его.

Пытаться дать какие-либо лекарства или напоить водой. Это в лучшем случае бесполезно, кроме того, есть серьезный риск навредить человеку — он может захлебнуться или задохнуться.

Пытаться жестко зафиксировать человека в судорогах.

Пытаться делать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

ВАЖНО!

Лучшее, что вы можете сделать для человека с эпилептическим приступом — поменьше его трогать. Достаточно сделать все, чтобы минимизировать риск нанесения травм.