Партия «Новые люди» анонсировала марафон идей для своей программы

08.02.2021, 18:14, Новости дня

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Партия «Новые люди» с 12 февраля начнет специальный марафон по поиску лучших идей в различных сферах для своей программы, об этом объявил лидер партии Алексей Нечаев во время визита в Казань.

«Марафон идей мы проведем по всей стране. Нам важно мнение людей. Расскажите, как улучшить жизнь в вашем городе или регионе. Лучшие идеи войдут в партийную программу», – приводятся слова Нечаева в Telegram-канале партии.

Он отметил, что эти идеи могут быть в различных сферах: образовании, медицине, экономике, политической ли судебной системе.

Чтобы предложить идею, участники записывают видео или публикуют посты в соцсетях с хештэгом #брейншторм_новые_люди или заполняют заявку на сайте.

Каждый участник получит вознаграждение. Лучшие предложения не только войдут в программу партии, но и смогут побороться за главный денежный приз. В каждом регионе авторы самых перспективных идей получат по 300 тыс. на их реализацию.

В марте и апреле в 70 регионах пройдут конференции, где будут выбраны лучшие инициативы со всей страны. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета Новых людей, а также лидеры общественного мнения.