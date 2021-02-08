 

Эксперт призвал Италию вакцинироваться «Спутником V»

08.02.2021, 18:14, Новости дня
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для вакцинации населения Италии, сообщил директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя.

«Все материалы, которые имеются в нашем распоряжении, указывают на высокую эффективность российской вакцины, и мы должны ее использовать, особенно если доз не хватает. Надеюсь, что национальный регулятор одобрит ее применение, а государство сможет закупить», – передает слова профессора ТАСС.

Как отметил Вайя, в вопросах применения вакцин нет места «политическому и индустриальному давлению». Уточняется, что институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани является ведущим медицинским учреждением Италии, занимающимся лечением и исследованиями COVID-19.

В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer.

Ранее В Италии оценили эффективность «Спутника V»: президент Высшего совета здравоохранения при минздраве страны Франко Локателли назвал результаты исследований вакцины «исключительно интересными».

Научный журнал The Lancet в прошлый вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.



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