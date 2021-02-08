 

Звезда “Великого Гэтсби” Джоэл Эдгертон и fashion-директор Vogue Кристин Сентенера впервые станут родителями

08.02.2021, 18:12, Разное
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Джоэл Эдгертон активно снимается в кино (на его счету такие успешные проекты, как “Великий Гэтсби”, “Стертая личность”, “Красный воробей”, “Черная месса” и другие), но невероятно скрытен в вопросах частной жизни. Однако от такого пристального внимания папарацци и мировых СМИ, которое направлено на актера, трудно убежать, поэтому все тайное даже в личном очень скоро становится явным. Так, Daily Telegraph сообщил, что вскоре Джоэл впервые станет отцом – сына или дочь ему подарит возлюбленная, fashion-директор австралийского журнала Vogue и владелица, дизайнер бренда Wardrobe NYC Кристин Сентенера. Ее срок – второй триместр, беременность, по словам инсайдеров, проходит отлично.

Джоэл Эдгертон и Кристин Сентенера

Поскольку ни Джоэл, ни Кристин не спешат распространяться о своих отношениях, информации на эту тему в распоряжении СМИ мало. Известно лишь, что рассекретить свой роман пара решила в 2018 году, появившись на красной дорожке церемонии GQ Australia’s Men of the Year Awards в Сиднее. Прошедший в 2020-м карантин влюбленные провели вместе в доме актера, расположенном в Бонди. 

Кристин СентенераВ числе тех, кого Кристин довелось снимать, были принц Дании Фредерик и принцесса Мэри



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