Милонов потребовал убрать из учебников упоминания о Писистрате и Гей-Люссаке

08.02.2021, 18:11, Разное

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Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов внёс в парламент законопроект о запрете упоминания в учебниках исторических и научных деятелей, которые могут нанести вред нравственному развитию детей. В чёрный список попали афинский тиран Писистрат, физик Жозеф Гей-Люссак, император Пипин Короткий и князь Всеволод Большое Гнездо.

Всего в списке, предложенном Милоновым, содержится более 40 имён различных исторических деятелей, упоминание которых может быть расценено как развращение или пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. В случае принятия закона научные открытия и деяния, совершённые «отменёнными» людьми, будут переданы их современникам из России. Так, законы Гей-Люссака получат название законов Михаила Ломоносова, а вместо «Пипинова дара» папство получит территории в Италии по жалованной грамоте князя Рюрика. По мнению Милонова, таким образом система образования станет более патриотичной и безопасной.

«Дети сначала начитаются про всех этих Писистратов и Гей-Люссаков, а потом у нас 60% старшеклассников на выпускном занимаются однополым сексом. Это прямой путь к деградации нации. Мы должны выжечь калёным железом всех этих содомитов из учебников. Пусть изучают православных учёных, ну или на худой конец иностранных классиков – Леонардо да Винчи, Оскара Уайлда и Набокова», – сказал Милонов.

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