Ученые разработали новую методику диагностики рака кожи

08.02.2021, 18:02, Разное

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Самарские исследователи смогли разработать новую методику, которая помогает в диагностировании рака кожи. Они пользуются оптическими методами и так называемой оптической биопсией.

Исследователи напоминают, что злокачественные новообразования являются одной из основных причин смерти людей. Диагностирование и лечение онкологических больных – тяжелая задача, которая сопряжена с огромными временными и финансовыми затратами. Фактор, определяющий результативность лечения и длительность жизни – своевременное диагностирование заболевания. Исследователи Самарского Университета и Самарского Государственного Медицинского Университета смогли разработать прибор, который может диагностировать новообразование кожи с помощью света.

Специалисты используют оптическую биопсию, принцип которой состоит во взаимодействии с молекулами биологических тканей. Если в них случаются изменения, то благодаря длине волны можно отследить злокачественность. Необходимо светить лазером на кожу, а далее ПО совершит спектральный анализ и покажет результат. Чтобы внедрить и использовать такое оборудование в медицине, нужна сертификация.

Предыдущие исследования продемонстрировали эффективность новейшего оборудования, а самой доступной для обследования была кожа, потому исследователи с помощью новой концепции обследовали пациентов. Была разработана серия приборов, которые можно применять на любом уровне. Они помогут доктору первичного контакта правильно определить диагноз, показав злокачественность или доброкачественность опухоли.

Сейчас в онкологии пользуются методом биопсии, когда у больного отбирают образец ткани для изучения. После результатов 500 исследований метод спектрального анализа можно сопоставить с классической методикой.

Источник: trkterra.ru