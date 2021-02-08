Ученые сообщили, что глоток пива вызывает выброс «гормона счастья»

08.02.2021, 18:02, Разное

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Исследователи обнаружили причину того, почему первый глоток пива считается вкусным. Итоги работы опубликовали в издании Neuropsychopharmacology.

Ученые университета Индианы проводили опыт, в результате которого было доказано, что глоток пива провоцирует всплеск дофамина. В эксперименте принимало участие 49 мужчин, среди которых были те, кто выпивает иногда, и те, которые злоупотребляли спиртными напитками. Также добровольцами оказались люди, родители которых были пьяницами, и те, у которых дома не пил никто, но алкоголиками оказывались кто-то из родственников.

Учеными было использовано автоматической устройство, подающее в рот людям 15 мл пива, энергетического напитка или воды. До и после их употребления, мозг людей исследовался с помощью МРТ и ПЭТ. Опыт продемонстрировал, что при выпивании пива выделялось больше дофамина, чем при получении воды или напитка. Объем пива был малым, поэтому выброс дофамина не объясняется опьянением. Также специалисты узнали, что уровень удовольствия был выше у людей, имеющих отягощенную алкоголизмом историю семьи. У кого в роду пьяниц не наблюдали – показатели гормона удовольствия были низкими, даже при злоупотреблении.

Исследователи считают, что полученная информация объясняет то, отчего людям, имеющим наследственную предрасположенность к алкоголизму, может быть тяжело отказываться от спиртных напитков. Предрасположенность получать удовольствие даже от глотка может оказаться генетически обусловленной.

Источник: profibeer-ru.turbopages.org