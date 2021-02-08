Ученые: Сексуальный намек вызывает уникальную мозговую активность

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08.02.2021, 18:02, Разное
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Ученые после проведения исследования пришли к выводам, что двусмысленное выражение или сексуальный намек вызывают уникальную мозговую активность. Результаты эксперимента над 24 добровольцами зафиксировали с помощью проведения ЭЭГ.
Испытуемым исследователи предложили послушать намеки, которые можно было интерпретировать с сексуальной точки зрения. Среди предложенных фраз были как однозначные утверждения, так и те, которые можно было воспринять как сексуальный намек. При этом, выражения произносили как специально интонировано, так и нейтрально. Ученые также хотели установить, влияет ли ритмическое использование языка, выделяющее определенную фразу или слово (просодию), на то, как человек понимает сказанное.

В процессе эксперимента было установлено, что сексуальные намеки вызывали усиленную и уникальную мозговую реакцию, которая подобна маркеру N400. Это показатель ЭЭГ сигналов, который характеризует степень активности мозга. Анализ продемонстрировал, что человек в записанном разговоре мгновенно может определить сексуальную или нейтральную просодию. Ученые предполагают, что для двусмысленных выражений у мозга существует своя, особая обработка.

Источник: www.popmech.ru



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