В Черкасской области из-за громкой музыки подрались 20 человек

08.02.2021, 17:56, Новости дня

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В городе Смела Черкасской области вечером 6 февраля местные жители устроили массовую драку из-за громкой музыки в салоне автомобиля. Об этом сообщает региональное отделение Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что в полицию никто не обращался. Полицейские узнали о драке из соцсетей. Один из местных жителей, ставший очевидцем драки, написал об этом пост в Facebook.

“В общежитие ворвались 10 человек, крушили окна и разбили нос мужчине…” – сообщил очевидец.

Полицейские стали проверять информацию и выяснили, что на вокзале компания в машине слушала музыку, включив ее на полную громкость. К транспортному средству подошел нетрезвый мужчина и сделал замечание.

“Слово за слово, начался конфликт, который перерос в драку. Тогда “разбираться” собрались ориентировочно по 10 человек от каждой из сторон. По итогам столкновений несколько человек получили легкие телесные повреждения. Далее одна компания мужчин и женщин скрылась с места происшествия, а другая их искала”, – сказано в сообщении полиции.

Одна из конфликтующих сторон приехала в общежитие, где проживали их оппоненты, и устроила в помещении разгром, пока хозяева отсутствовали.

Все граждане, участвовавшие в драке, установлены. Открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1060214487797417

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