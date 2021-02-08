РДШ организовало для школьников активные выходные

08.02.2021, 17:40, Разное

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Активные выходные начались со старта общероссийской акции “Снежный талисман РДШ”. Активисты собирали команды из друзей, соседей и родственников. Вместе они создавали снежную фигуру своими руками. Она станет зимним талисманом российских школьников. Участие приняли ребята из более 40 регионов страны. Своими историями они делились на своих страницах в соцсетях с хэштегами #РДШ #СнежныйТалисманРДШ #СнегРДШ.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что после снятия ограничений появилась отличная возможность провести время на улице творчески и созидательно. “У детей должно быть детство, летом под солнцем, а зимой – в снежных забавах! Приятно, что нашу инициативу поддержали и взрослые”, – сказала она.

Снежные фигуры создавались в школьных дворах, парках, на городских площадях. Так, учащиеся из Костромы возвели талисманы рядом с гимназией, ребята из Новосибирска – у педагогического лицея.

Для тех, кто остался дома, РДШ провело прямой эфир по экологии на своей странице “ВКонтакте”. Известные эксперты рассказали о переработке отходов, новых экопривычках и рассказали ребятам об экологических лайфхаках.

После этого стартовал Субботний киноклуб. Более 12 тысяч школьников посмотрели короткометражный фильм “Dog Blog”. Затем зрители вместе с режиссером Романом Трофимовым обсудили нюансы социального короткометражного кино/

С 14 до 16 часов в главной группе “РДШ” состоялся “Научный пентагон”. Ребята приняли участие в интеллектуальном приключении и разгадывали личности легендарных ученых.

Финалом субботних активностей стал прямой эфир с вице-президентом Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Алексеем Волковым. Ребята рассказали, куда они хотят отправиться путешествовать по России после снятия всех ограничительных мер.

В воскресенье ребят ждало еще больше мероприятий. Ребята могли создать свою карту желаний, они получали рекомендации. Цель карты – визуализация желаний в разных областях жизни. Это поможет ребятам сконцентрироваться на их достижении.

Также в воскресенье состоялся первый эфир отдела науки РДШ, посвященный выбору профессий. Теперь каждый воскресный день представители ведущих вузов страны будут читать онлайн-экскурсии по свои учебным заведениям и помогать школьникам выбрать профессию.

Кроме того, РДШ организовало для любителей фотографии конкурс в пяти номинациях: динамичное фото, “необычное в обычном”, макрофотография, семейное фото, черно-белый снимок.

После этого Российское движение школьников предложило учащимся научиться монтажу видео на мастер-классе. К нему присоединились более трех тысяч человек.

Помимо этого, для ребят шли трансляции Всероссийской школьной киберспортивной лиги РДШ. За соревнованиями киберспортсменов в LoL, Warface, Hearthstone, Armata, Warrobots и других популярных играх наблюдали более 500 тысяч зрителей.