 

В Крыму ответили на отказ Зеленского от российской вакцины: Пытается оправдать свое бездействие

08.02.2021, 17:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Парламентарий заявил, что русофобия среди украинцев растет. Незалежная негативно относится ко всему, что делает Россия, критикует ее достижения в различных областях, в том числе и медицине. При этом в интересах Владимира Зеленского обеспечить население препаратами от COVID-19.

Сенатор от Крыма отметил, что зарубежные специалисты уже признали эффективность “Спутника V”. По мнению Цекова, Зеленский пытается оправдать свое бездействие критикой российской вакцины. “Вранье становится важной чертой президента Украины”, – цитирует парламентария РИА Новости.

Зеленский на днях объяснил отказ от российского препарата. Лидер Незалежной не нашел подтверждений того, что “Спутник V” дает гарантированный результат. Глава страны подчеркнул, что “украинцы не кролики” и власти не могут на них экспериментировать.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на проблемы с поставкой вакцин от COVID-19. Политик рассказал, что Украина не является равноправным членом Евросоюза, и потому не относится к приоритетным странам, которые должны получить препарат.

Президенту пришлось связаться с зарубежными коллегами, чтобы попросить о помощи. Некоторые лидеры согласились пойти ему на встречу. “Неприятно понимать, что ты стоишь с протянутой рукой”, – признался Владимир Зеленский в интервью HBO и Axios.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / В Сети появились первые изображения уже доступного для предзаказа Honor V40

07.07 / «Нашей профессии брошен вызов». Заявление «Новой газеты»

28.07 / Личное: Попсята

21.12 / Мнение: О новой, более опасной мутации коронавируса

11.11 / В Москве ограничат работу развлекательной и спортивной индустрии

27.01 / В Москве арестовали второго фигуранта дела о нападении на полицейского на акции 23 января

16.12 / Критик Сергей Соседов перечислил лучшие новогодние песни

02.07 / Личное: Бесплатное племя артистов

09.07 / Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине

05.02 / Скандалы: Закрутка гаек дошла до Госдумы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска