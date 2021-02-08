В Крыму ответили на отказ Зеленского от российской вакцины: Пытается оправдать свое бездействие

08.02.2021, 17:40, Разное

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Парламентарий заявил, что русофобия среди украинцев растет. Незалежная негативно относится ко всему, что делает Россия, критикует ее достижения в различных областях, в том числе и медицине. При этом в интересах Владимира Зеленского обеспечить население препаратами от COVID-19.

Сенатор от Крыма отметил, что зарубежные специалисты уже признали эффективность “Спутника V”. По мнению Цекова, Зеленский пытается оправдать свое бездействие критикой российской вакцины. “Вранье становится важной чертой президента Украины”, – цитирует парламентария РИА Новости.

Зеленский на днях объяснил отказ от российского препарата. Лидер Незалежной не нашел подтверждений того, что “Спутник V” дает гарантированный результат. Глава страны подчеркнул, что “украинцы не кролики” и власти не могут на них экспериментировать.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на проблемы с поставкой вакцин от COVID-19. Политик рассказал, что Украина не является равноправным членом Евросоюза, и потому не относится к приоритетным странам, которые должны получить препарат.

Президенту пришлось связаться с зарубежными коллегами, чтобы попросить о помощи. Некоторые лидеры согласились пойти ему на встречу. “Неприятно понимать, что ты стоишь с протянутой рукой”, – признался Владимир Зеленский в интервью HBO и Axios.