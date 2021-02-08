 

Минстрой предложил уравнять стоимость недвижимости в Москве и регионах

08.02.2021, 17:31, Разное
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Министерство строительства и ЖКХ России направило на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении равных возможностей жителям всех субъектов федерации. В ведомстве отметили сложившуюся годами диспропорцию между стоимостью недвижимости в Москве и регионах и приняли решение уравнять стоимость квадратного мера по стране.

«Перекос в пользу столицы очевиден. Столичный житель может на проданную квартиру купить несколько квартир в любом из регионов, а вот провинциал не может переехать в Москву подчас продав всю собственность. Это нарушение конституционных прав граждан. Чтобы каждый продавец получил справедливую плату министерство предлагает довести цены жилья в регионах до столичных. Таким образом недвижимость станет доступнее для россиян», – прокомментировал инициативу замминистра Игорь Хлоркин.

В министерстве также предложили убрать второстепенные принципы оценки стоимости квадратного метра в зависимости от района расположения или близости к метро, а сделать основным показателем для расчёта исключительно метраж жилого помещения.  

Депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении в марте 2021 года. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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