Нормы жилплощади для кошек и собак установили в Кирове

08.02.2021, 17:20, Новости дня

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Нормы «необходимого пространства» для содержания домашних животных разработали в Кирове, опираясь на рекомендации ученых и учитывая потребности домашних животных, сообщила главный государственный инспектор отдела городского ветнадзора Татьяна Виноградова.

«Домашние животные должны содержаться в надлежащих условиях в соответствии с требованиями ветеринарных и санитарных норм. Здесь мы постарались конкретизировать эти нормы… Например, у нас есть ГОСТ по содержанию животных в городах, есть методические рекомендации по технологическому проектированию объектов – например, зоогостиниц. И в этих методических рекомендациях, разработанных научным сообществом, среди которых есть кандидаты и доктора технических, биологических, ветеринарных наук, введены нормы необходимых площадей для каждого животного (крупных собак, мелких собак, кошек). Наши требования основаны на тех требованиях, которые научное сообщество рекомендует для использования», – сказала Виноградова, ее слова передает РИА «Новости».

Она уточнила, что постановление о правилах содержания домашних животных также учитывает интересы тех, кто живет рядом с владельцами собак и котов. Например, чтобы завести животное в коммунальной квартире в Кировской области, необходимо получить письменное соглашение всех проживающих там совершеннолетних граждан.

Как рассказала Виноградова, проверять условия содержания животных инспекторы управления ветеринарии будут по поступающим от жителей обращениям и жалобам о несоблюдении правил содержания животных.

«При выявлении фактов несоблюдения этих правил будет выдаваться предписание, в котором будет указан разумный срок для граждан, чтобы они привели в соответствие (с правилами, прим. ВЗГЛЯД) условия содержания своих животных. В случае если житель не может или не хочет обеспечить своим животным надлежащие условия либо игнорирует требования органов контроля и надзора, составляется административный протокол за неисполнение предписания. Такая практика у нас существует. Мировыми судьями назначается административное наказание в виде штрафа – от 300 рублей и выше. Как показывает практика, после этого предписания выполняются», – сообщила Виноградова.

Начальник областного управления ветеринарии Сергей Чучалин рассказал, что законодательную инициативу по определению мер ответственности владельцев животных за нарушение правил планируется внести на мартовскую сессию законодательного собрания региона.

В четверг правительство Кировской области опубликовало постановление, устанавливающее нормы «необходимого пространства» для собак и кошек в квартира. Так, площадь, необходимая для проживания одной собаки весом более 25 килограммов, составляет не менее двух с половиной квадратных метров, для собак до 25 килограммов – не менее полутора квадратных метров, для кошек – не менее 0,8 квадратных метра.

Напомним, петербуржец потребовал в суде выселить кошку и попугая из коммуналки. Со слов истца, его семья купила две комнаты в квартире. Хозяйке кошки и попугая принадлежит третья комната, но женщина «осуществляет уход» за своими питомцами в местах общего пользования.