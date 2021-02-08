Подлодка сил самообороны Японии столкнулась с судном

08.02.2021, 17:20, Новости дня

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Японская подлодка столкнулась с коммерческим судном у берегов префектуры Коти, пострадали три человека, сообщают СМИ со ссылкой на источники в японских военных кругах.

Повреждений на корпусах судов не зафиксировано, сообщил генсек японского правительства Кацунобу Като, передает РИА «Новости».

Агентство Киодо со ссылкой на источники отметило, что в результате столкновения подлодка сил самообороны Японии получило незначительные повреждения в верхней части корпуса, не влияющие на ее управление.

Канал NHK сказал со ссылкой на представителей морских сил самообороны, что в результате инцидента повреждения получил перископ.

Столкновение произошло около 11 утра 8 февраля (5.00 мск) у мыса Асидзури в префектуре Коти. Инцидент случился в момент, когда подлодка всплывала на поверхность, трое из находящихся на подлодке получили ушибы.

После происшествия при премьер-министре Есихидэ Суги организовали кризисный штаб по сбору и анализу данных, сам премьер распорядился сделать все необходимое для безопасности находящихся на судах людей.

«Несмотря на то, что (подлодка) зафиксировала другое судно через перископ и были предприняты меры для предотвращения столкновения, избежать его не удалось. Это чрезвычайно прискорбно», – сказал министр бороны Японии Нобуо Киси.

Российская подлодка «Краснодар» в 2016 году во время учений в Балтийском море столкнулась с иностранным гражданским судном. У подлодки был поврежден перископ, гражданское судно почти не понесло ущерба.

В 2018 году суд признал виновными в инциденте бывшего командира подлодки «Краснодар» Дениса Сопина и капитана первого ранга Игоря Мартемьянова, в 2019 году судебные приставы пытались взыскать с них 17 млн рублей за столкновение.