Многочисленные митинги в Петербурге политолог Коровин связал со слабой молодежной политикой

08.02.2021, 17:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прошедшие недавно в Санкт-Петербурге митинги, наглядно продемонстрировали, что если с молодежью не будет работать свое государство, то ее умами займется чужое. Об этом информирует РИА LIVE24.

Сегодня молодежь активно использует электронные медиа, чтобы общаться, обмениваться мнениями и т.д. Представители официальных организаций по борьбе с молодежью часто пренебрегают данными площадками, пытаясь выстроить взаимодействие с молодыми людьми по старинке. На работу с молодежью в Санкт-Петербурге регулярно выделяются приличные бюджеты. Однако пока мало эффективно.

Политолог Игорь Коровин считает, что государство должно большее внимание уделять молодежной политике. Современные цифровые площадки необходимо использовать более обширно. Формирование морально – ценностного базиса, традиционного для российского общества, должно стать приоритетной задачей для молодежных организаций, чтобы в будущем популярность деятеля, оскорбляющего ветерана, стала невозможной по определению.

Политолог уверен, что особенно активная работа нужна именно с молодежью, так как протестные акции продемонстрировали политическую зрелость и грамотность абсолютного большинства взрослого населения страны.

«На митинге было много провокаторов, однако там были и молодые люди, которые вышли на них под влиянием информационной работы оппозиции. Тем временем, региональные власти раз за разом призывали не ходить на акции протеста, но это не работает. Нужна нормальная коммуникация с населением на всех уровнях, и здесь нужно брать пример с президента, который постоянно общается с россиянами в разных форматах. Если на площади собираются тысячи человек, то к митингующим должны были выйти представители законодательной и исполнительной ветвей власти, поговорить, найти общий язык», – заявил Коровин в эфире телеканала «Воздух TV».