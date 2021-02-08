 

Максим Фадеев считает, что Криду самому нужен наставник

08.02.2021, 17:08, Разное
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Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал участие Егора Крида в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос. Дети».
Продюсер шоу «Голос. Дети» объявил публике наставников нового сезона. Это Светлана Лобода и Баста, они занимают кресла наставников уже не впервые. К учителям также присоединится Егор Крид, который будет занимать это кресло впервые. Фанаты телепроекта неоднозначно восприняли новость о его назначении на роль наставника. По мнению многих телезрителей, эпатажный музыкант, использующий ненормативную лексику в своих песнях, еще слишком молод и несерьезен. Фадеев, который неоднократно учил детей пению, остался недоволен таким выбором. Он заявил, что молодой артист ничему не может научить окружающих, потому что сам нуждается в наставнике. Продюсер недоумевает, почему на такой серьезный вокальный конкурс был приглашен неопытный музыкант.

Также подкинул дров в огонь один из первых кадров со сьемок шоу: на фото артист небрежно раскинулся в кресле наставника и показывает средний палец с ногтем, покрытым черным лаком. Правда, через время именно это фото Крид удалил. Этот факт не остался незамеченным – в сети пошло бурное обсуждение демарша.

Источник: www.mybryansk.ru



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