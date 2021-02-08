Сергей Светлаков раскрыл причины ухода с ТНТ

08.02.2021, 17:08, Разное

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Сергей Светлаков объяснил свой уход с ТНТ тем, что у него и канала не получались общие проекты.

ТНТ за последние несколько лет потеряли нескольких важных для них кадров. Светлаков был одним из них, он много лет был автором российских юмористических передач и внес неоценимый вклад в развитие телеканала. По его словам, он не мог делать там то, что действительно хотел. Артист стремился расти, его целью было работать не только лицом, но и головой – творить, продюсировать. За полгода до завершения контракта с ТНТ он чувствовал, что достиг своего потолка на этом телеканале. Актер сказал, что разговаривал с руководством о возможном уходе. Он все-таки надеялся, что ТНТ предложит ему возможность роста, но поскольку этого не произошло, приступил к переговорам с СТС.

Он добавил, что переход на СТС не является шагом назад, а скорее это прогресс, чему он несказанно рад. Актер не скрывает, что доволен переходом к конкурентам, ведь он стал самостоятельной творческой единицей. Светлаков ушел туда, где ему предоставили все условия для продуктивной работы. С приходом артиста на СТС заметно, что канал развивается и пробует новые форматы.

Источник: teleprogramma.pro