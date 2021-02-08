 

“Там все голые. Я снял трусы, возбудился” – Коляденко рассказал о своем нудистском опыте

08.02.2021, 17:02, Новости дня
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Украинский хореограф, певец и ведущий Дмитрий Коляденко в эфире программы “Без краватки”, которая 6 февраля опубликована на YouTube-канале НЛО TV, рассказал, как во время гастролей в Германии оказался на отдыхе в аквапарке, часть которого была предназначенном для нудистов.

– У меня был контракт. Я тогда был артистом балета. И у нас был перерыв один день в месяц – нам подарили билеты в спорткомплекс, где горки, джакузи, бассейны, солярии. На втором этаже все то же самое, но были нарисованы зачеркнутые плавки, – поделился воспоминаниями шоумен.

По словам Коляденко, он отправился туда.

– А там все голые. У меня мечта была – побыть нудистом хотя бы несколько минут. Я снял трусы, возбудился. Я эмоциональный, – признался артист.

По словам Коляденко, после этого ему пришлось присесть у камина.

– Я не могу встать – без трусов сижу. Смотрю, висит бочка со шнурочком, как в туалете. Я дернул за шнурочек, и на меня перевернулась эта бочка с холодной водой. И только потом я ожил. Через пять минут прохаживался по кафе, заказал кофе, потом поплавал. Я получил такое истинное удовольствие. Я был свободным, я понял что такое нудизм, – подытожил он.

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом “Шанс”, который выходил на канале “Интер”, а после на “1+1”.

В настоящее время Коляденко является ведущим проекта “Шоумания” на “Новом канале”.



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