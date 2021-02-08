В Орске пенсионерку обвинили в убийстве внучки

08.02.2021, 16:46, Разное

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Страшная картина предстала перед прохожими на улице Короленко в Орске Оренбургской области. Возле одного из домов они наткнулись на тело двухлетней девочки, передает РИА ФАН. На шее у нее было множество колото-резанных ран. В совершении жуткого преступления обвинили бабушку ребенка. По версии следствия, она напала на внучку будучи пьяной.